Павелко відзначив збірну України U-19 після виступу на Євро-2018

Президент ФФУ Андрій Павелко вручив нагороди збірній України U-19 за вдалий виступ на чемпіонаті Європи-2018.

Андрій Павелко в Будинку Футболу відзначив збірну України U-19, повідомляє офіційний сайт ФФУ. Президент федерації вручив гравцям відзнаки ФФУ, тренерам – медалі ФФУ "За заслуги", співробітникам адміністрації збірної – почесні грамоти.

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"Ви для нас справжні герої. Ви ввійшли до четвірки кращих збірних Європи та отримали дуже гарний досвід на цьому футбольному форумі. Упевнений, що до старту на чемпіонаті світу ви підійдете у бойовому складі, а тренерський штаб врахує досвід виступів на Євро-2018. Ми ж зі свого боку створимо всі необхідні умови для того, щоб збірна ефективно підготувалася до Мундіалю, який відбудеться в Польщі.

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Бажаю вам плідних тренувань і успішних виступів за свої рідні клуби, а також ефективної підготовки до відповідального турніру та нагоди вписати свої імена в історію світового футболу. Низькій уклін тренерському штабу збірної за проведену роботу. Уся футбольна Україна вболіває за вас, і я бажаю, щоб цей настрій підтримував вас на майбутньому Мундіалі", – сказав Павелко.