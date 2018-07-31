Петраков: Сборная Украины U-19 немного перевыполнила задание, пробившись в полуфинал Евро-2018

Главный тренер сборной Украины U-19 Александр Петраков прокомментировал выступление своей команды на чемпионате Европы-2018.

"Самая большая радость была после матча с Турцией, когда выяснилось, что сборная Украины вышла в полуфинал Евро. А вот поражение на этой стадии от португальцев немного испортило впечатления от пребывания в Финляндии. Нашим ребятам просто не хватило сил. Футболисты, которые были в запасе, тоже квалифицированные, но их время, видимо, еще не пришло.

Украина в 1/2 Евро-2018 U-19: соперник не забивает с метра, но у него есть исторический чемпион и партнер Ярмоленко

Мы даже немного перевыполнили задачу, пробившись в полуфинал Евро. Но пусть никто не думает, что на игру против Португалии команда вышла не настроенной надлежащим образом. Не стоит забывать, что пиренейская сборная – чемпион Европы среди 17-летних. Это очень сильная команда. К тому же сказался один лишний день отдыха у соперника.

Петраков: Наши игроки думали, что каждый отдельно – сильный футболист

С подобной проблемой столкнулись и англичане, проиграв норвежцам стыковой матч за путевку на чемпионат мира. И французы выглядели не так, как обычно, в полуфинальном поединке с итальянцами", – цитирует Петракова официальный сайт ФФУ.