"Знаете, в этой истории я всегда вспоминаю бессмертное высказывание Марка Твена: "Слухи о нашей смерти немного преувеличены".

"Рассчитываю, что речь идет не об участии в ИПСО врага": Мариуполь отреагировал на слухи о прекращении существования

Там проблема не в документе, именно они верны. Проблема интерпретации. Там написано, что на время военного положения наше предприятие остановило деятельность трудовых отношений с работниками, а об их восстановлении будет поставлено в известность. Все привязано к военному положению, принятому в нашей стране.

Но этот документ был интерпретирован так, будто футбольный клуб Мариуполь прекратил свое существование. Это вызвало мое негодование. Не дождетесь.

Я бы судьбу нашего футбольного клуба Мариуполь не отделял от судьбы города Мариуполь и вообще от страны, нашей родины Украины. Просто все зависит от того, когда эта рашистская сволочь будет выброшена из нашей страны", – сказал Санин в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, город Марии с первых дней полномасштабного вторжения оцеплен российскими войсками и почти полностью уничтожен. К сожалению, от инфраструктуры клуба Мариуполь тоже мало что осталось.

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