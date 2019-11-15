Павелко и следственная комиссия о коррупции в УАФ: ее создали голосами "Слуги народа" и ОПЗЖ, Суркис воздержался

Верховная Рада создала ВСК по расследованию возможных нарушений УАФ при строительстве футбольных площадок с искусственным покрытием.

Создание временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию возможных нарушений со стороны президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко поддержали 260 народных депутатов (214 депутатов из "Слуги народа", 26 – из "Оппозиционным платформы – За жизнь", 11 – из "Голоса", 5 – из группы "За будущее", 2 – из "Батькивщины" и 2 внефракционных). Отметим, что член фракции ОПЗЖ и секретарь комитета Рады по вопросам молодежи и спорта Григорий Суркис воздержался при голосовании.

"Коли мужчини з’ясовують стосунки – помітні наслідки": в УАФ не розуміють, як Суркіси опинилися у президентській ложі

Совет рассмотрел это постановление по сокращенной процедуре. В состав комиссии вошли 10 депутатов. Ее председателем избрали заместителя председателя комитета по вопросам молодежи и спорта Анатолия Костюха ("Слуга народа"), его заместителем – Григория Мамку из ОПЗЖ, также в ее состав вошли Василий Мокан из профильного комитета Рады, Геннадий Касай, Владимир Захарченко, Андрей Боблях, Богдан Кицак, Игорь Кривошеев ("Слуга народа"), Юрий Загородный (ОПЗЖ), Мимхайло Цимбалюк (Батькивщина). Фракции "Европейская солидарность", "Голос" и группа "За будущее" не предложили своих представителей в ее состав.

В постановлении говорится, что в парламент поступило обращение общественных организаций "Инициативы будущего", "Стоп коррупции", "Народ против коррупции" и "Стоп Мангул" о возможных фактах коррупции руководства УАФ.

Инициаторы обращения ссылаются на документальный фильм-расследование "Оффшорное чтиво. Павелко, эмираты и коррупция в украинском футболе" журналистов программы "Схемы" Радио Свобода; расследование "Лига футбольной коррупции. Кто зарабатывает на зеленых газонах" программы "Наші гроші" с Денисом Бигусом, спецпроект журналиста Константина Андриюка "Операция – Федерация"; статья в журнале L'иllustré авторства швейцарского журналиста-расследователя Арно Беда.

Они напоминают об открытом НАБУ уголовном производстве от 07.06.2018 года, в котором исследуются обстоятельства реализации в 2017 году бюджетной программы строительства футбольных полей с искусственным покрытием, зарегистрированного Генеральной прокуратурой 07.06.2018 года уголовного производства; уголовное производство от 24.01.2019 года, которое расследуется Генеральной прокуратурой по ч. 5 статьи 191 УК Украины по факту совершения руководством ФФУ/УАФ растраты средств ФФУ/УАФ, в том числе целевых поступлений и инвестиций от УЕФА.

Выступая с трибуны парламента, "слуга народа" Костюх отметил, что еще в 2018 году по фактам журналистских расследований был предпринят ряд уголовных производств по этому вопросу. "Однако расследование не было завершено, и ни один человек не понес уголовной ответственности или наоборот был оправдан", – подчеркнул он.

"Колліна ледь не вистрибнув із трусів від гніву". Костянтин Андріюк полює на "Лося" і зашквари нашого футболу

В свою очередь сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов указал, что это решение не было даже в повестке дня и депутатам даже не раздали никаких документов. Он заявил, что "кому-то очень мозолят успехи украинского футбола, как мозолит россиянам удар Шевченко в ворота Филимонова", и назвал это постановление "позорным".

"Сборная Украины по футболу впервые за долгое время вышла напрямую с первого места в своей группе на чемпионат Европы. Это украинская футбольная ассоциация под руководством Андрея Павелко. Молодежная сборная становится чемпионом мира, в это вообще никто не верил. По всей стране установлены поля для детей, чтобы они играли. Пошло развитие детского футбола, молодежных команд", – подчеркнул Герасимов.

Загородный из ОПЖЗ зато заявил, что сегодня украинский футбол "больной" и "коррупция, как раковая опухоль, растет на его теле, она высасывает из него весь позитив". По его мнению, "главный футбольный штаб страны является политизированным".

"Постепенно большинство руководящих должностей в украинском футболе заняли народные депутаты, губернаторы областей, другие должностные лица, которые не имели никакого отношения к футболу и воспринимали его как источник собственного обогащения и удовлетворения собственных амбиций", – сказал он.

Загородный считает, что выделение на строительство футбольных площадок 1 млрд грн из бюджета стало "самой масштабной коррупционной схемой", поскольку их распределение и контроль осуществлялся одними и теми же людьми из руководства УАФ.

"Циганков зіграє не гірше від Марлоса": експеримент Шевченка, користь від Естонії, або Кого остерігатися у Сербії