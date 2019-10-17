"Коли мужчини з’ясовують стосунки – помітні наслідки": в УАФ не розуміють, як Суркіси опинилися у президентській ложі

Джерело з УАФ на правах анонімності озвучило для "Футбол 24" нові подробиці подій, які відбулися у VIP-ложі НСК Олімпійський 14 жовтня.

Під час матчу 8-го туру відбіркового циклу Євро-2020 Україна – Португалія (2:1) у президентській ложі НСК Олімпійський виник конфлікт між Андрієм Павелком та колишнім президентом ФФУ Григорієм Суркісом і його братом – президентом Динамо Ігорем Суркісом.

Інформацію поширив казахський (!) ресурс prosports.kz, цитуючи Олега Печорного, голову профспілки українських футболістів. За його словами, Павелко отримав удар в обличчя. Джерело Футбол 24 в УАФ підтвердило: суперечка дійсно відбулася.

А сьогодні Футбол 24 отримав більше інформації.

– Давайте відтворимо хронологію подій. На яких хвилинах матчу відбувся цей інцидент?

– Хочу одразу підкреслити, що інциденту, як такого, я не бачив. У нас для цього футбольного свята був складений список гостей, погоджений із Офісом Президента, тому що очікувалось прибуття першої особи. Відповідно до цього списку представників Динамо (Київ) – Григорія Михайловича та Ігоря Михайловича (Суркісів, – Футбол 24) – не було. Зауважень та пропозицій з Офісу Президента не надходило. Наголошую: у списку були відсутніми представники будь-яких клубів, які делегували своїх футболістів у національну збірну. Вони мали окремі місця, окремі скайбокси.

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У президентській ложі перебували представники УАФ, легенди українського футболу, представники органів державної влади, запрошені гості – бранці Кремля, кіборги, плюс – іноземна делегація, яку очолював Фернанду Гомеш. Тут не було жодного народного депутата крім Андрія Кожем’якіна, який очолює профільний комітет. Тому клубів – не було, народних депутатів – не було. Були лише гості.

Пропускний режим здійснювало управління державної охорони, тому що, повторюю, очікувалося прибуття першої особи. Як шановні Ігор Михайлович та Григорій Михайлович опинилися в ложі – це питання вже не до нас. Вони зайняли місця, які для них не призначалися.

– Суркіси потрапили у президентську ложу на початку матчу?

– Перед початком матчу – за 5-10 хвилин. Вони зайняли місця, які відводилися для ветеранів АТО.

– Далі втрутився Павелко?

– Я не був присутній при цій розмові, тому не можу стверджувати, що виник якийсь конфлікт, перепалка чи, як пишуть деякі видання, хтось когось вдарив в обличчя. Ви ж самі бачили обличчя і одного, й іншого. Коли мужчини з'ясовують стосунки, то якісь наслідки помітні.

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Можу зі 100-відсотковою впевненістю вам сказати, що силового конфлікту не було. Якщо вони з'ясовували стосунки, то словесно. На якій підставі Суркіси потрапили туди, нам досі ніхто не може пояснити.

– Після втручання президента УАФ брати Суркіси покинули президентську ложу?

– Ні. Ми не робили скандалу, тому що у ложі перебували іноземні гості. Суркіси сиділи до кінця матчу. Після фінального свистка вони покинули президентську ложу. Ніхто їх не чіпав, не проганяв, не виштовхував. Цього не було.

– Як реагували на це воїни АТО?

– Нам довелося людей заспокоювати і пересаджувати… Мало того, що Суркіси потрапили незрозуміло як, вони ще й зайняли місця, відведені для людей, які віддали здоров'я, кров і втратили близьких заради захисту Батьківщини.

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УАФ запровадила практику, коли на всі матчі національної збірної ми запрошуємо наших захисників. На матчі із Португалією у нас було більше тисячі осіб – чинних і звільнених військовослужбовців, які пройшли першу, другу, третю хвилі мобілізації. Федерація завжди забезпечує їх безплатними квитками. Ми відчуваємо нашу соціальну відповідальність перед цими людьми. Це – наш обов'язок.

– Чи збирається УАФ провести розслідування за мотивами неочікуваного візиту Суркісів?

– Це є недопрацюванням управління державної охорони, яке оперувало списками, наданими УАФ. Тож питання – до них, не до нас.

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