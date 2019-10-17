toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020 АНДРІЙ ПАВЕЛКО ГРИГОРІЙ СУРКІС

"Коли мужчини з’ясовують стосунки – помітні наслідки": в УАФ не розуміють, як Суркіси опинилися у президентській ложі

18:00 2945 Читать на русском
"Коли мужчини з’ясовують стосунки – помітні наслідки": в УАФ не розуміють, як Суркіси опинилися у президентській ложі
Григорій Суркіс та Андрій Павелко / Фото з відкритих джерел
Олег Бабій Олег Бабій

Джерело з УАФ на правах анонімності озвучило для "Футбол 24" нові подробиці подій, які відбулися у VIP-ложі НСК Олімпійський 14 жовтня.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

Під час матчу 8-го туру відбіркового циклу Євро-2020 Україна – Португалія (2:1) у президентській ложі НСК Олімпійський виник конфлікт між Андрієм Павелком та колишнім президентом ФФУ Григорієм Суркісом і його братом – президентом Динамо Ігорем Суркісом.

Інформацію поширив казахський (!) ресурс prosports.kz, цитуючи Олега Печорного, голову профспілки українських футболістів. За його словами, Павелко отримав удар в обличчя. Джерело Футбол 24 в УАФ підтвердило: суперечка дійсно відбулася.

А сьогодні Футбол 24 отримав більше інформації.

– Давайте відтворимо хронологію подій. На яких хвилинах матчу відбувся цей інцидент?

– Хочу одразу підкреслити, що інциденту, як такого, я не бачив. У нас для цього футбольного свята був складений список гостей, погоджений із Офісом Президента, тому що очікувалось прибуття першої особи. Відповідно до цього списку представників Динамо (Київ) – Григорія Михайловича та Ігоря Михайловича (Суркісів, – Футбол 24) – не було. Зауважень та пропозицій з Офісу Президента не надходило. Наголошую: у списку були відсутніми представники будь-яких клубів, які делегували своїх футболістів у національну збірну. Вони мали окремі місця, окремі скайбокси.

Україна – Португалія: Пятов краде шоу в Роналду, наші люди знову в топ-5 гравців Євро – оцінки за диво-вихід на ЧЄ-2020

У президентській ложі перебували представники УАФ, легенди українського футболу, представники органів державної влади, запрошені гості – бранці Кремля, кіборги, плюс – іноземна делегація, яку очолював Фернанду Гомеш. Тут не було жодного народного депутата крім Андрія Кожем’якіна, який очолює профільний комітет. Тому клубів – не було, народних депутатів – не було. Були лише гості.

Пропускний режим здійснювало управління державної охорони, тому що, повторюю, очікувалося прибуття першої особи. Як шановні Ігор Михайлович та Григорій Михайлович опинилися в ложі – це питання вже не до нас. Вони зайняли місця, які для них не призначалися.

– Суркіси потрапили у президентську ложу на початку матчу?

– Перед початком матчу – за 5-10 хвилин. Вони зайняли місця, які відводилися для ветеранів АТО.

– Далі втрутився Павелко?

– Я не був присутній при цій розмові, тому не можу стверджувати, що виник якийсь конфлікт, перепалка чи, як пишуть деякі видання, хтось когось вдарив в обличчя. Ви ж самі бачили обличчя і одного, й іншого. Коли мужчини з'ясовують стосунки, то якісь наслідки помітні.

"Підійшли кілька осіб і попросили поговорити з Суркісом": в УАФ прокоментували чутки про бійку на НСК Олімпійський

Можу зі 100-відсотковою впевненістю вам сказати, що силового конфлікту не було. Якщо вони з'ясовували стосунки, то словесно. На якій підставі Суркіси потрапили туди, нам досі ніхто не може пояснити.

– Після втручання президента УАФ брати Суркіси покинули президентську ложу?

– Ні. Ми не робили скандалу, тому що у ложі перебували іноземні гості. Суркіси сиділи до кінця матчу. Після фінального свистка вони покинули президентську ложу. Ніхто їх не чіпав, не проганяв, не виштовхував. Цього не було.

– Як реагували на це воїни АТО?

– Нам довелося людей заспокоювати і пересаджувати… Мало того, що Суркіси потрапили незрозуміло як, вони ще й зайняли місця, відведені для людей, які віддали здоров'я, кров і втратили близьких заради захисту Батьківщини.

Суркіс – про інцидент з Павелком: Нічого не коментую, зі мною все добре

УАФ запровадила практику, коли на всі матчі національної збірної ми запрошуємо наших захисників. На матчі із Португалією у нас було більше тисячі осіб – чинних і звільнених військовослужбовців, які пройшли першу, другу, третю хвилі мобілізації. Федерація завжди забезпечує їх безплатними квитками. Ми відчуваємо нашу соціальну відповідальність перед цими людьми. Це – наш обов'язок.

– Чи збирається УАФ провести розслідування за мотивами неочікуваного візиту Суркісів?

– Це є недопрацюванням управління державної охорони, яке оперувало списками, наданими УАФ. Тож питання – до них, не до нас.

Сторінка автора у Facebook

"Програвати Україні – ганьба". Португальці критикують свою збірну, а преса вихваляє Шеву за успіх проти чемпіонів Європи

blog_ava
Ребров: Я впевнений, що Шевченко скоро очолить серйозний футбольний клуб
08:26
5798
Теги
Збірна України Україна - Португалія Головне Олег Бабій УАФ Андрій Павелко Григорій Суркіс Ігор Суркіс Статті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
39
хв
Шахтар
19:00
Колос
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук