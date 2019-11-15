Павелко і слідча комісія щодо корупції в УАФ: її створили голосами "Слуги народу" та ОПЗЖ, Суркіс утримався

Верховна Рада створила ТСК щодо розслідування можливих порушень УАФ під час будівництва футбольних майданчиків зі штучним покриттям.

Створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо розслідування можливих порушень з боку президента Української асоціації футболу Андрія Павелка підтримали 260 народних депутатів (214 депутатів зі "Слуги народу", 26 – із "Опозиційної платформи – За життя", 11 – з "Голосу", 5 – з групи "За майбутнє", 2 – з "Батьківщини" та 2 позафракційних). Зазначимо, що член фракції ОПЗЖ та секретар комітету Ради з питань молоді і спорту Григорій Суркіс утримався під час голосування.

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Рада розглянула цю постанову за скороченою процедурою. У склад комісії увійшли 10 депутатів. Її головою обрали заступника голови комітету з питань молоді і спорту Анатолія Костюха ("Слуга народу"), його заступником – Григорія Мамку з ОПЗЖ, також до її складу увійшли Василь Мокан з профільного комітету Ради, Геннадій Касай, Володимир Захарченко, Андрій Боблях, Богдан Кицак, Ігор Кривошеєв ("Слуга народу"), Юрій Загородній (ОПЗЖ), Мимхайло Цимбалюк (Батьківщина). Фракції "Європейська солідарність", "Голос" та група "За майбутнє" не запропонували своїх представників до її складу.

У постанові йдеться про те, що до парламенту надійшло звернення громадських організацій "Ініціативи майбутнього", "Стоп корупції", "Народ проти корупції" та "Стоп Мангул" щодо можливих фактів корупції керівництва УАФ.

Ініціатори звернення посилаються на документальний фільм-розслідування "Офшорне чтиво. Павелко, емірати та корупція в українському футболі" журналістів програми "Схеми" Радіо Свобода; розслідування "Ліга футбольної корупції. Хто заробляє на зелених газонах" програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом, спецпроект журналіста Костянтина Андріюка "Операція – Федерація"; стаття в журналі L'іllustré за авторством швейцарського журналіста-розслідувача Арно Беда.

Вони нагадують про відкрите НАБУ кримінальне провадження від 07.06.2018 року, в якому досліджуються обставини реалізації у 2017 році бюджетної програми будівництва футбольних полів зі штучним покриттям, зареєстроване Генеральною прокуратурою 07.06.2018 року кримінальне провадження; кримінальне провадження від 24.01.2019 року, яке розслідується Генеральною прокуратурою, за ч. 5 статті 191 КК України за фактом вчинення керівництвом ФФУ/УАФ розтрати коштів ФФУ/УАФ, в тому числі цільових надходжень та інвестицій від УЄФА.

Виступаючи з трибуни парламенту, "слуга народу" Костюх зазначив, що ще у 2018 році за фактами журналістських розслідувань було розпочато низку кримінальних проваджень щодо цього питання. "Однак розслідування не було завершене, і жодна особа не понесла кримінальної відповідальності чи навпаки була виправдана", – підкреслив він.

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Своєю чергою співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов вказав, що цього рішення не було навіть у порядку денному та депутатам навіть не роздали жодних документів. Він заявив, що "комусь дуже муляють успіхи українського футболу, як муляє росіянам удар Шевченка у ворота Філімонова", і назвав цю постанову "ганебною".

"Збірна України з футболу вперше за довгий час вийшла напряму з першого місця у своїй групі на чемпіонат Європи. Це українська футбольна асоціація під керівництвом Андрія Павелка. Молодіжна збірна стає чемпіоном світу, в це взагалі ніхто не вірив. По всій країні встановлені поля для дітей, щоб вони грали. Пішов розвиток дитячого футболу, молодіжних команд", – підкреслив Герасимов.

Загородній з ОПЖЗ натомість заявив, що сьогодні український футбол "хворий" і "корупція, як ракова пухлина, росте на його тілі, вона висмоктує з нього весь позитив". На його думку, "головний футбольний штаб країни є заполітизованим".

"Поступово більшість керівних посад в українському футболі зайняли народні депутати, губернатори областей, інші посадовці, які не мали жодного стосунку до футболу та сприймали його як джерело власного збагачення та задоволення власних амбіцій", – сказав він.

Загородній вважає, що виділення на будівництво футбольних майданчиків 1 млрд грн з бюджету стало "наймасштабнішою корупційною схемою", оскільки їх розподіл та контроль здійснювався одними і тими ж людьми з керівництва УАФ.

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