Верховная Рада создала ВСК насчет расследования возможных нарушений со стороны Павелко

Парламент проголосовал за соответствующее решение в отношении президента УАФ Андрея Павелко.

Верховная Рада Украины 15 ноября создала Временную следственную комиссию парламента по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства Украины и злоупотребления служебным положением президентом Украинской ассоциации футбола, председателем комитета по вопросам бюджета Верховной Рады 8-го созыва Андреем Павелко.

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За соответствующее решение на заседании в пятницу проголосовали 260 народных депутатов. Оно связано с бюджетной программой строительства футбольных полей с искусственным покрытием в Украине в 2017-2018 годах.

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