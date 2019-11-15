toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНА - ЭСТОНИЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020 УКРАИНА U-21 - ДАНИЯ U-21

Верховная Рада создала ВСК насчет расследования возможных нарушений со стороны Павелко

15:10 88 Читати українською
Верховная Рада создала ВСК насчет расследования возможных нарушений со стороны Павелко
Андрей Павелко / Футбол 24

Парламент проголосовал за соответствующее решение в отношении президента УАФ Андрея Павелко.

Верховная Рада Украины 15 ноября создала Временную следственную комиссию парламента по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства Украины и злоупотребления служебным положением президентом Украинской ассоциации футбола, председателем комитета по вопросам бюджета Верховной Рады 8-го созыва Андреем Павелко.

Павелко однозначно ответил на информацию о конфликте с Суркисом на матче Украина – Португалия

За соответствующее решение на заседании в пятницу проголосовали 260 народных депутатов. Оно связано с бюджетной программой строительства футбольных полей с искусственным покрытием в Украине в 2017-2018 годах.

"Ветераны АТО сказали: "Или Суркис отсюда уйдет, или мы": между Павелко и Суркисами вспыхнула драка на Олимпийском

Источник: Футбол 24
blog_ava
"Приємно, що Шевченко мене викликав". Він їздив у МЛС, зробив тату а-ля Едерсон і вірить у прорив Олександрії
12:00
677
Теги
Главное УАФ Андрей Павелко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
37
мин
Украина U-21
18:30
Дания U-21
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук