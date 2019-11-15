"Циганков зіграє не гірше від Марлоса": експеримент Шевченка, користь від Естонії, або Кого остерігатися у Сербії

"Футбол 24" обговорює товариський матч Україна – Естонія (1:0) із Юрієм Шелепницьким, першим капітаном в історії нашої збірної.

– Яка користь від спарингу із командою, що перебуває за межами першої сотні рейтингу ФІФА? При всій повазі, Естонія – це не Сербія і не ті збірні, які чекатимуть нас на Євро.

– Зрозуміло, що тут Шевченко хотів перевірити людей, які не мають постійної практики у національній команді, прагнув зрозуміти, на кого може покластися у випадку проблем з основним складом. Зробити це можна у матчах навіть з такими суперниками, які перебувають не в першій сотні рейтингу. Тим паче, зараз вже всі навчилися грати у футбол.

Рятівний штрафний від Безуса у відеоогляді матчу Україна – Естонія – 1:0

Естонія дозволила змоделювати ситуацію, коли проти нас будуватимуть "автобус" і відбиватимуться. Для естонців це був хороший спаринг. Ну а для нас – можливість перевірити найближчий резерв. Питання путівки на чемпіонат Європи ми вже вирішили. Вбиватися за рейтингові очки – не бачу сенсу.

– Отож, найближчий резерв. Хто з гравців, які вийшли вчора на поле, не впорався зі своїми обов’язками навіть проти такого суперника?

– Я б не хотів конкретизувати. Не думаю, що хтось із хлопців їде в збірну, щоб відбувати номер. Всі з величезним задоволенням приймають запрошення і хочуть доводити свою придатність. Той же Іванісеня, той же Безус, який забив гол рикошетом від Зеньова. Сергій колись грав в Україні, він відчуває український дух і вчасно підставив голову (Усміхається).

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Звичайно, є такі гравці, які вчора не впоралися із психологічною відповідальністю, але імен не називатиму. Футболістів, які повністю б випали з ігрового малюнку, не було. Не треба на них ставити хрест.

– Із Сербією не зіграють Степаненко, Зінченко, Марлос, Мораєс… Хто їх замінить?

– Гадаю, що Марлоса замінить Циганков, який, на мою думку, зіграє не гірше. Іванісеню навряд чи Шевченко ризикне поставити у центрі поля – це б стало величезним сюрпризом. Скоріш за все, замість Степаненка зіграє Сидорчук. На вістрі атаки вийде Яремчук – тут без варіантів.

– Сербам потрібно перемагати, а ми свої завдання вже вирішили. Чого ви очікуєте від недільного матчу?

– Ми стерли їх із лиця землі у львівському матчі, тому вони вийдуть на поле не тільки для того, щоб взяти три очки, але й переконливо реабілітуватися за приниження. Матч однозначно буде бойовим. За умови правильно обраної тактики, Україна знову зможе провчити Сербію. Хоча зробити це буде дуже непросто.

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Я переглядав вчорашній матч сербів із Люксембургом. Якби Мітровіч реалізував усі свої моменти, він став би найкращим бомбардиром відбіркового циклу. Нашій команді потрібно звернути особливу увагу і на Мітровіча, і на Тадіча, і на Льяїча.

Чи побоююся, що збірна України відбуватиме номер? Ні. У команді зібралися молоді перспективні гравці – професіонали нової формації. Вони грають закордоном, вже мають власну репутацію, імідж, статус. Про якесь розслаблення не може бути мови.

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