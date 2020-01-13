Рекордсмен чемпионатов мира потерял все имущество из-за Эрдогана и работает водителем Uber – печальная история легенды

Жизнь знаменитого турецкого нападающего Хакана Шукюра дала серьезную трещину. Легендарный "Босфорский бык" переехал в США в связи с политическим преследованием и вынужден был начать все с нуля – от его состояния не осталось и следа.

В конце 90-х и в первой половине 2000-х имя Хакана Шукюра гремело едва ли не на весь мир. Грозный нападающий был главной ударной силой Галатасарая, который в то время считался серьезной силой в Европе. Именно "Босфорский бык", как его называют до сих пор, был лидером стамбульского клуба в сезоне 1999/2000, когда Галатасарай сенсационно выиграл Кубок УЕФА, обыграв в финале лондонский Арсенал. Его популярность была столь велика, что свадьбу Шукюра турецкие телеканалы транслировали в прямом эфире.

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Клубная карьера сложилась для Хакана по-разному. Успешные периоды в Галатасарае (8-кратный чемпион Турции, Кубок УЕФА, "Серебряная бутса" -1998), провалы в Торино, Интере, Парме и Блэкберне. Как бы ни складывались дела форварда в клубах, но в сборной Турции "Босфорский бык" всегда демонстрировал свой класс. Чемпионат мира-2002, который проходил на полях Японии и Южной Кореи, стал бенефисом Шукюра. Именно тогда он забил в ворота южнокорейцев самый быстрый гол в истории Мундиаля, став рекордсменом турнира. Уже на 11-й секунде нападающий поразил ворота соперников – это при том, что мяч с центра поля разыграли именно хозяева чемпионата мира!

Хакан Шукюр является рекордсменом сборной Турции – 51 гол в 112-ти сыгранных матчах. Интересно, что юбилейный 100-й поединок в составе национальной команды "Босфорский бык" провел против сборной Украины в Киеве.

Действительно, Шукюру есть что вспомнить – приятных моментов в его карьере было достаточно. К сожалению, сейчас легендарному нападающему только и остается, что вспоминать свой звездный час, когда он был кумиром миллионов людей. Несколько лет назад Хакан Шукюр вынужден был эмигрировать в США из-за политических преследований на родине. Футболист, который завершил карьеру в 2008 году, в 2011-м пошел в политику и стал депутатом турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития, лидером которой был будущий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В 2014 году Эрдоган стал президентом Турции, что фактически решило судьбу Шукюра.

Экс-нападающий годом ранее вышел из партии, мотивируя это диктатурой и недовольством турецкого народа ее деятельностью. Примерно в то же время стало известно о связи Шукюра с мусульманским проповедником Фетхуллахом Гюленом, который находился в оппозиции к действующей власти. Летом 2016-го в Турции произошла попытка государственного переворота, которая привела к гибели почти 250 человек. Эрдоган удержал должность, а организатором бунта назвал уже указанного Гюлена, который на тот момент жил в США. Шукюра обвинили в причастности к попытке переворота из-за его связи с проповедником. "Босфорский бык" вынужден был эмигрировать в США, а в то же время в Турции его отца задержали и посадили в тюрьму. Правда, позже все же изменили наказание на домашний арест в связи с обнаружением рака.

"Жизнь может в корне измениться буквально за несколько мгновений. Магазин моей жены в Турции забрасывали камнями, моих детей оскорбляли на улицах, а я постоянно получал угрозы после каждого заявления. Я вынужден был эмигрировать", – рассказал Шукюр в интервью Welt.

Сейчас я начал работать водителем Uber и продавать книги, ведь у меня не осталось никакого имущества – Эрдоган забрал все. Все мое имущество в Турции и других странах конфисковано, я остался без ничего. Эрдоган лишил меня не только состояния, но и свободы, возможности выразить свои мысли и работать.

"Проблемы были не только у меня – едва ли не каждый, кто общался со мной, со временем сталкивался с финансовыми трудностями в Турции. Последние месяцы жизни там были очень сложными для меня и моей семьи.

Я пытался заниматься бизнесом в Сан-Франциско, открыв кафе, но его пришлось закрыть после одного случая. Один турецкий студент сделал со мной селфи. Когда он вернулся в Турцию, его телефон проверили и нашли это фото. В итоге он был приговорен к 14-ти месяцам тюремного заключения, а меня начали преследовать и здесь, в США. В кафе приходило немало подозрительных людей, которые играли Домбру – я вынужден был закрыть его и переехать в Вашингтон (песня под названием "Домбра" использовалась Эрдоганом в предвыборной кампании – прим. "Футбол 24).

Я бы хотел попросить у Эрдогана лишь одного – вернитесь к демократии, справедливости и соблюдению прав человека. Будьте тем, кто интересуется проблемами простых людей. Станьте наконец тем президентом, в котором нуждается Турция", – рассказал знаменитый нападающий.

Когда-то он забивал быстрые голы, а теперь 48-летний Шукюр едет быстро разве что на Uber по улицам Вашингтона. Высоко взлетел, но больно упал – знаменитый турок убедился в этом на собственном примере, хотя и не совсем по своей вине.

"Босфорский бык". Легендарный Хакан Шукюр как лучший игрок Турции