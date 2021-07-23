Паулинью присоединился к клубу с Ближнего Востока
Бывший хавбек Тоттенхэма и Барселоны Хосе Паулинью получил неожиданное место продолжения карьеры.
Аль-Ахли из Саудовской Аравии в своем твиттере объявил о подписании экс-хавбека Барселоны Паулинью.
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Контракт рассчитан на 3 года. Клуб не разглашал об условиях перехода, но Transfermarkt информирует, что бразилец перебрался на правах свободного агента.
К слову, Паулинью успел поиграть за Тоттенхэм, Барселону и Гуанчжоу Эвергранд, который покинул этим летом. Также хавбек сыграл за сборную Бразилии 56 матчей, отметившись 13 голами.
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