Аль-Ахли из Саудовской Аравии в своем твиттере объявил о подписании экс-хавбека Барселоны Паулинью.

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Контракт рассчитан на 3 года. Клуб не разглашал об условиях перехода, но Transfermarkt информирует, что бразилец перебрался на правах свободного агента.

К слову, Паулинью успел поиграть за Тоттенхэм, Барселону и Гуанчжоу Эвергранд, который покинул этим летом. Также хавбек сыграл за сборную Бразилии 56 матчей, отметившись 13 голами.

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