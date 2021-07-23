Аль-Ахлі з Саудівської Аравії у своєму твіттері оголосив про підписання екс-хавбека Барселони Паулінью.

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Контракт розрахований на 3 роки. Зазначимо, що бразилець перебрався до нового клубу на правах вільного агента.

До слова, Паулінью встиг пограти за Тоттенхем, Барселону та Гуанчжоу Евергранд, який покинув цього літа. Також хавбек відіграв за збірну Бразилії 56 матчів, відзначившись 13 голами.

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