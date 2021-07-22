Нападающий Барселоны Антуан Гризманн имеет очень мало шансов остаться в каталонском клубе.

Едва ли не главной целью Барселоны этим летом остается продажа Антуана Гризманна, сообщает Marca.

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Отмечается, что этот трансфер важен для каталонцев, чтобы команда сохранила экономическую стабильность. Гризманн демонстрирует неплохие спортивные результаты и остается одним из самых дорогих активов "сине-гранатовых". Боссы клуба понимают, что продать других игроков будет куда сложнее.

Да и в ситуации с 30-летним французом все не так просто. Работа над обменом на Сауля Ньигеса оказалась безрезультатной, но Барселона уже работает над другими вариантами. Речь идет о потенциальном переезде в Лигу 1 (очевидно ПСЖ) или один из топ-клубов АПЛ.

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В конце концов, в Барселоне отмечают, что желание продать Гризманн продиктовано исключительно экономическими факторами. К спортивным результатам претензий нет. В прошлом сезоне француз сыграл 51 матч, забив 19 голов.