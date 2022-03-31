Голкипер Черноморца Евгений Паст рассказал, как он и его одноклубники переживают преступное нападение россиян на Украину.

"23 февраля, за день до бедствия, нам полностью выплатили зарплату за январь. Через сутки собрали и сказали: кто как считает правильным — пусть так и делает. Мы все на связи. Постоянно созваниваемся. Наш чат активен, спрашиваем друг друга, кто как, все ли живы-здоровы. Клубный врач всегда всех обзванивает.

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По возможности занимаюсь физическими упражнениями. Хожу в тренажерный зал. Стараюсь держать себя в форме. Не могу сказать, что это делаю регулярно. В первую очередь, зависит от безопасности", – поделился Паст в комментарии Fanday.

Добавим, что длится 36-й день захватнического нападения россиян на территорию Украины. Впрочем, оккупантам не удается осуществить свои планы, поскольку ВСУ достойно защищает свои земли.

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