Голкіпер Чорноморця Євген Паст розповів, як він та його одноклубники переживають злочинний напад росіян на Україну.

"23 лютого, за день до лиха, нам повністю виплатили зарплату за січень. За добу зібрали і сказали: хто як вважає правильним — нехай так і робить. Ми всі на зв'язку. Постійно зідзвонюємось. Наш чат активний, запитуємо один одного, хто як, чи всі живі-здорові. Клубний лікар завжди всіх обдзвонює.

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По можливості займаюся фізичними вправами. Ходжу до тренажерної зали. Намагаюся тримати себе у формі. Не можу сказати, що це роблю регулярно. Насамперед, залежить від безпеки", – поділився Паст у коментарі Fanday.

Додамо, що триває 36-й день загарбницького нападу росіян на територію України. Втім, окупантам не вдається здійснити свої плани, оскільки ЗСУ гідно боронить свої землі.

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