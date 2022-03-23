Сергей Кравченко после долгих раздумий таки нашел причины, заставившие россиян начать полномасштабную войну в Украине. Режим Путина может использовать эти формулировки в качестве идеальной шпаргалки при объяснении своих преступных действий.

"Итак, получается, Украина одновременно пыталась напасть на Россию, Беларусь, бомбила "ДНР", "ЛНР", разрабатывая при этом химическое, ядерное, биологическое оружие. Выводила голубей-убийц русского населения, производила боевые наркотики.

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Настраивала весь мир против России, в 2014 году начала есть детей, каждый имел по два раба. Меня должны "неонацисты, нацисты, бандеровцы" сейчас расстрелять за текст на русском, и при этом всем Украина все-таки сама на себя напала, но и не напала, а создает с помощью США разные фейки.

Ага. Ну, все понятно теперь", – с иронией написал Кравченко в Instagram.

Напомним, в 2021 году опытный хавбек перебрался в Черноморец. Ранее 38-летний воспитанник Шахтера выступал за Ворсклу, Динамо, Днепр и другие клубы. Сыграл 10 матчей за национальную сборную Украины, забил 1 гол.

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