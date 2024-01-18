Партнёра Яремчука затравили в соцсетях – он удалил профиль в Twitter
Полузащитник Валенсии Хавьер Герра закрыл свои социальные сети от комментариев после критики в свой адрес.
Герра решил присоединиться к двум своим партнёрам по команде и удалить аккаунт в Twitter. Воспитанник "лос чес", один из самых любимых футболистов местных болельщиков, подвергся серьёзной критике и оскорблениям в последние недели. После вылета Валенсии из Кубка Испании критика в его адрес усилилась, информирует Marca.
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Герра потерял место в основном составе своей команды из-за стабильных выступлений связки Пепелу-Гильямон. В свои 19 лет Хавьер провёл за Валенсию 33 матча и забил 5 голов.
Ранее свои профили из социальной сети Twitter удалили защитник Кристиан Москера и полузащитник Андре Алмейда.
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