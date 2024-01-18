Півзахисник Валенсії Хав'єр Герра закрив свої соціальні мережі від коментарів після критики на свою адресу.

Герра вирішив приєднатися до двох своїх партнерів по команді та видалити акаунт у Twitter. Вихованець "лос чес", один із найулюбленіших футболістів місцевих уболівальників, зазнав серйозної критики та образ в останні тижні. Після вильоту Валенсії з Кубка Іспанії критика на його адресу посилилася, інформує Marca.

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Герра втратив місце в основному складі своєї команди через стабільні виступи зв'язки Пепелу-Гільямон. У свої 19 років Хав'єр провів за Валенсію 33 матчі та забив 5 голів.

Раніше свої профілі з соціальної мережі Twitter видалили захисник Крістіан Москера і півзахисник Андре Алмейда.

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