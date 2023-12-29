Полузащитник Ароки Морлае Силла попал в скандальную историю и не поедет на КАН.

Главный тренер сборной Гвинеи Каба Даивара решил не брать собой на Кубок африканских наций игрока португальского клуба Арока.

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Как сообщает RMC Sport, Морлае Силла исключили из заявки из-за конфликта с командой и тренером. Летом сборные Бразилии и Гвинеи встречались в товарищеском матче. Африканская команда проиграла 1:4. Винисиус решил поддержать Морлае Силла и обменялся с ним футболками.

Впрочем, презент от бразильца исчез в раздевалке. Полузащитник Ароки обыскал всю раздевалку, чтобы найти "вора", включая личные вещи тренера Диавара. Футболка не нашлась, а действия Силла оскорбили тренерский штаб и команду. Поэтому было принято решение не брать талантливого игрока на КАН.

Напомним, что за Ароку также выступает украинский защитник Богдан Милованов.

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