Півзахисник Ароки Морлає Сілла потрапив у скандальну історію і не поїде на КАН.

Головний тренер збірної Гвінеї Каба Даівара вирішив не брати собою на Кубок африканських націй гравця португальського клубу Арока.

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Як повідомляє RMC Sport, Морлає Сілла виключили із заявки через конфлікт з командою та тренером. Влітку збірні Бразилії та Гвінеї зустрічалися у товариському матчі. Африканська команда програла 1:4. Вінісіус вирішив підтримати Морлає Сілла й обмінявся з ним футболками.

Утім, презент від бразильця зник у роздягальні. Півзахисник Ароки обшукав всю роздягальню, щоб знайти "злодія", включаючи особисті речі тренера Діавара. Футболка не знайшлась, а дії Сілла образили тренерський штаб та команду. Тому було ухвалено рішення не брати талановитого гравця на КАН.

Нагадаємо, що за Ароку також виступає український захисник Богдан Мілованов.

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