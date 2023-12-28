Заявка сборной Камеруна на КАН разожгла споры из-за молодого игрока, который неожиданно оказался в составе.

Наставник "неукротимых львов" Ригобер Сонг вызвал на Кубок африканских наций 27 игроков, и не обошлось без сюрпризов.

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В заявке Камеруна отсутствует нападающий Баварии Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Вместо этого Сонг взял на КАН 17-летнего полузащитника Виктории Юнайтед – Уилфрида Натана Дуала. Именно персона молодого игрока вызвала недоумение. Дело в том, что на фото Дуала выглядит не на свой возраст, а, как минимум, старше на 10, а то и на 15 лет.

На африканском континенте фальсификация документов – привычное дело. Узнать реальный возраст игрока очень сложно, поскольку иногда все бумаги загадочно исчезают.

Напомним, что Камерун попал в одну группу с Гвинеей, Гамбией и Сенегалом. КАН стартует 13 января 2024 года.

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