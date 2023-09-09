Полузащитник Челси Мойзес Кайседо получает на орехи даже там, где он ничего не делал.

Летом эквадорец стал рекордным трансфером в истории АПЛ, перебравшись из Брайтона в Челси за 115 млн фунтов. Начало карьеры на Стемфорд Бридж оказалось неудачным, за что 21-летнего Кайседо безжалостно критиковали эксперты, СМИ и фанаты.

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Партнер Мудрика отправился в расположение сборной Эквадора, но и здесь о покое нечего было мечтать. Сети разрывались издевательскими публикациями, как Месси унизил Кайседо в одном из моментов.

Messi vs chelsea’s star signing Caicedopic.twitter.com/wSJkjElbRI — Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) September 8, 2023

Оказалось, что этому видео уже 2 года. Месси действительно легко разобрался с молодым эквадорцем, но это было еще на Копа Америка-2021. В "свежем" поединке между Эквадором и Аргентиной хавбек Челси взял мини-реванш, "переехав" Лионеля в одном из эпизодов. Впрочем, пока этого вряд ли хватит, чтобы оправдать звание самого дорогого игрока АПЛ и отбиться от насмешек публики.

The Media won’t show you this, Caicedo manhandled Messi last night but they are all busy posting 2021 copa America video of a 19yrs old Caicedo vs Messi pic.twitter.com/1mkSwdh00c — DENILSCENE (@denilscene) September 8, 2023

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