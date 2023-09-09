В Южной Америке стартовала борьба за выход на чемпионат мира 2026 года. О первых матчах латиноамериканских сборных читайте на "Футбол 24".

ЧМ-2026, квалификация. Южная Америка, 1-й тур

Бразилия – Боливия – 5:1

Голы: Родриго, 24, 53, Рафинья, 47, Неймар, 61, 90+3

Нереализованный пенальти: Неймар, 17

Уругвай – Чили – 3:1

Голы: де ла Крус, 38, 71, Вальверде, 45+2 – Видаль, 74

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Бразилия эффектно разгромила Боливию. Поединок начался с фиаско для Неймара, который на 17-й минуте не сумел реализовать пенальти. Все же на перерыв "селесао" ушли побеждая – Родриго забил в середине тайма. После отдыха Рафинья удвоил преимущество бразильцев, а Родриго оформил дубль. Впоследствии Неймар реабилитировался, забив дважды и став лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. Он обошел Пеле. Гол престижа на счету Виктора Абрего.

В еще одном матче Уругвай победил Чили. Николас Де Ла Крус записал в свой актив дубль и результативный ассист, еще один гол уругвайцев оформил Вальверде. Артуро Видаль сумел спасти Чили от разгрома мячом в конце встречи.