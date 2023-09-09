Партнер Мудрика став жертвою масового обману – йому приписали приниження від Мессі, якому насправді 2 роки
Півзахисник Челсі Мойзес Кайседо отримує на горіхи навіть там, де він нічого не робив.
Влітку еквадорець став рекордним трансфером в історії АПЛ, перебравшись з Брайтона до Челсі за 115 млн фунтів. Початок кар'єри на Стемфорд Брідж виявився невдалим, за що 21-річного Кайседо безжально критикували експерти, ЗМІ та фанати.
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Партнер Мудрика вирушив у розташування збірної Еквадору, але й тут про спокій годі було мріяти. Мережі розривалися знущальними публікаціями, як Мессі принизив Кайседо в одному з моментів.
Виявилося, що цьому відео вже 2 роки. Мессі справді легко розібрався з молодим еквадорцем, але це було ще на Копа Амеріка-2021. У "свіжому" поєдинку між Еквадором і Аргентиною хавбек Челсі взяв міні-реванш, "переїхавши" Ліонеля в одному з епізодів. Втім, поки цього навряд вистачить, щоб виправдати звання найдорожчого гравця АПЛ і відбитися від кпинів публіки.
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