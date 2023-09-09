Півзахисник Челсі Мойзес Кайседо отримує на горіхи навіть там, де він нічого не робив.

Влітку еквадорець став рекордним трансфером в історії АПЛ, перебравшись з Брайтона до Челсі за 115 млн фунтів. Початок кар'єри на Стемфорд Брідж виявився невдалим, за що 21-річного Кайседо безжально критикували експерти, ЗМІ та фанати.

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Партнер Мудрика вирушив у розташування збірної Еквадору, але й тут про спокій годі було мріяти. Мережі розривалися знущальними публікаціями, як Мессі принизив Кайседо в одному з моментів.

Messi vs chelsea’s star signing Caicedopic.twitter.com/wSJkjElbRI — Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) September 8, 2023

Виявилося, що цьому відео вже 2 роки. Мессі справді легко розібрався з молодим еквадорцем, але це було ще на Копа Амеріка-2021. У "свіжому" поєдинку між Еквадором і Аргентиною хавбек Челсі взяв міні-реванш, "переїхавши" Ліонеля в одному з епізодів. Втім, поки цього навряд вистачить, щоб виправдати звання найдорожчого гравця АПЛ і відбитися від кпинів публіки.

The Media won’t show you this, Caicedo manhandled Messi last night but they are all busy posting 2021 copa America video of a 19yrs old Caicedo vs Messi pic.twitter.com/1mkSwdh00c — DENILSCENE (@denilscene) September 8, 2023

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