Партнер Ярмоленко повторил историческое достижение – такого не было почти 40 лет

Вингер Вест Хэма Майкл Антонио установил впечатляющее достижение в поединке 35-го тура АПЛ против Норвича (4:0).

Майкл Антонио стал первым игроком Вест Хэма с 1981 года, которому удалось забить за "молотков" покер, сообщает Opta.

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Последним игроком Вест Хэма, который отмечался сразу четырьмя голами за поединок, был Дэвид Кросс, а пострадал тогда Тоттенхэм.

Отметим, что покер Антонио принес крупную победу Вест Хэму над Норвичем (4:0), помог набрать 34 очка и оторваться от зоны вылета. "Канарейки" же с 21 пунктом остались последней командой АПЛ.

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