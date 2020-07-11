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Партнер Ярмоленко повторил историческое достижение – такого не было почти 40 лет

17:16 - Читати українською
Партнер Ярмоленко повторил историческое достижение – такого не было почти 40 лет
Майкл Антонио / Squawka

Вингер Вест Хэма Майкл Антонио установил впечатляющее достижение в поединке 35-го тура АПЛ против Норвича (4:0).

 
Майкл Антонио 11’
Майкл Антонио 45+1’
Майкл Антонио 54’
Майкл Антонио 74’
11’ Майкл Антонио
45+1’ Майкл Антонио
54’ Майкл Антонио
74’ Майкл Антонио

Майкл Антонио стал первым игроком Вест Хэма с 1981 года, которому удалось забить за "молотков" покер, сообщает Opta.

Гол Ярмоленко попал в топ-5 лучших выстрелов Вест Хэма в ворота Норвича

Последним игроком Вест Хэма, который отмечался сразу четырьмя голами за поединок, был Дэвид Кросс, а пострадал тогда Тоттенхэм.

Отметим, что покер Антонио принес крупную победу Вест Хэму над Норвичем (4:0), помог набрать 34 очка и оторваться от зоны вылета. "Канарейки" же с 21 пунктом остались последней командой АПЛ.

Вест Хэм разбомбил Норвич благодаря историческому покеру – "крошки" для Ярмоленко и первый официальный неудачник АПЛ

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Теги
Майкл Майкл Антонио Вест Хэм Вест Хэм Англия Норвич - Вест Хэм
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