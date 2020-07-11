Партнер Ярмоленка повторив історичне досягнення – такого не було майже 40 років

Вінгер Вест Хема Майкл Антоніо встановив вражаюче досягнення у поєдинку 35-го туру АПЛ проти Норвіча (4:0).

Майкл Антоніо став першим гравцем Вест Хема з 1981 року, якому вдалось забити за "молотків" покер, повідомляє Opta.

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Останнім гравцем Вест Хема, який відзначався одразу чотирма голами за поєдинок, був Девід Кросс, а постраждав тоді Тоттенхем.

Зазначимо, що покер Антоніо приніс розгромну перемогу Вест Хему над Норвічем (4:0), допоміг набрати 34 очки та відірватись від зони вильоту. "Канарки" ж з 21 пунктом залишились останньою командою АПЛ.

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