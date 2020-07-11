toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО ЮВЕНТУС - АТАЛАНТА НОРВІЧ - ВЕСТ ХЕМ

Партнер Ярмоленка повторив історичне досягнення – такого не було майже 40 років

17:12 - Читать на русском
Партнер Ярмоленка повторив історичне досягнення – такого не було майже 40 років
Майкл Антоніо / Squawka

Вінгер Вест Хема Майкл Антоніо встановив вражаюче досягнення у поєдинку 35-го туру АПЛ проти Норвіча (4:0).

 
Майкл Антоніо 11’
Майкл Антоніо 45+1’
Майкл Антоніо 54’
Майкл Антоніо 74’
11’ Майкл Антоніо
45+1’ Майкл Антоніо
54’ Майкл Антоніо
74’ Майкл Антоніо

Майкл Антоніо став першим гравцем Вест Хема з 1981 року, якому вдалось забити за "молотків" покер, повідомляє Opta.

Гол Ярмоленка потрапив у топ-5 найкращих пострілів Вест Хема у ворота Норвіча

Останнім гравцем Вест Хема, який відзначався одразу чотирма голами за поєдинок, був Девід Кросс, а постраждав тоді Тоттенхем.

Зазначимо, що покер Антоніо приніс розгромну перемогу Вест Хему над Норвічем (4:0), допоміг набрати 34 очки та відірватись від зони вильоту. "Канарки" ж з 21 пунктом залишились останньою командою АПЛ.

Вест Хем розбомбив Норвіч завдяки історичному покеру – "крихти" для Ярмоленка і перший офіційний невдаха АПЛ

blog_ava
Вест Хем оформив перший виліт в АПЛ завдяки історичному покеру – Ярмоленко несправедливо отримав "крихти"
16:25
3206
Теги
Вест Хем Вест Хем Англія Норвіч - Вест Хем Майкл Майкл Антоніо
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • СК Дніпро-1 офіційно оголосив про трансфер Довбика
    Україна — 16:021236 СК Дніпро-1 офіційно оголосив про трансфер Довбика
9
хв
Лаціо
18:15
Сассуоло
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук