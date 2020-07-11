Гол Ярмоленко попал в топ-5 лучших выстрелов Вест Хэма в ворота Норвича

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко стал автором одного из самых эффектных выстрелов в ворота "канареек".

35-й тур чемпионата Англии сегодня, 11 июля, открывают два поединка. Один из них – матч Вест Хэма против Норвича. Официальный клубный Твиттер на своей странице опубликовал видео, в котором представил пять самых эффектных голов футболистов Вест Хэма в ворота будущего соперника.

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Приятно, что в число лучших попал и украинский легионер лондонской команды Андрей Ярмоленко с результативным выстрелом в ворота "канареек" 31 августа 2019 года.

Кроме полузащитника сборной Украины в топ-5 вошли Марк Нобл (13 февраля 2016 г.), Марлон Харвуд (21 февраля 2004 г.), Хейден Маллинс (7 января 2006 г.) и Мохамед Диаме (11 февраля 2014 г.).

Напомним, поединок начнется в 14:30 по киевскому времени, а онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на "Футбол 24".

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