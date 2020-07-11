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УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЮВЕНТУС - АТАЛАНТА НОРВИЧ - ВЕСТ ХЭМ

Гол Ярмоленко попал в топ-5 лучших выстрелов Вест Хэма в ворота Норвича

14:00 - Читати українською
Гол Ярмоленко попал в топ-5 лучших выстрелов Вест Хэма в ворота Норвича
Андрей Ярмоленко / Твиттер ФК Вест Хэм

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко стал автором одного из самых эффектных выстрелов в ворота "канареек".

 

35-й тур чемпионата Англии сегодня, 11 июля, открывают два поединка. Один из них – матч Вест Хэма против Норвича. Официальный клубный Твиттер на своей странице опубликовал видео, в котором представил пять самых эффектных голов футболистов Вест Хэма в ворота будущего соперника.

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Приятно, что в число лучших попал и украинский легионер лондонской команды Андрей Ярмоленко с результативным выстрелом в ворота "канареек" 31 августа 2019 года.

Кроме полузащитника сборной Украины в топ-5 вошли Марк Нобл (13 февраля 2016 г.), Марлон Харвуд (21 февраля 2004 г.), Хейден Маллинс (7 января 2006 г.) и Мохамед Диаме (11 февраля 2014 г.).

Напомним, поединок начнется в 14:30 по киевскому времени, а онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на "Футбол 24".

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Украинцы за рубежом Норвич - Вест Хэм Вест Хэм Вест Хэм Норвич Норвич Англия Видеоновости Андрей Андрей Ярмоленко Мохамед Мохамед Диаме Марк Марк Нобл Марлон Марлон Харвуд
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