Команда Довбика и Цыганкова может потерять одного из лидеров. Атлетик длительное время следит за прогрессом Ивана Мартина.

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Как сообщает El Chiringuito TV, переговоры между полузащитником Жироны и клубом из Бильбао уже состоялись. То, что Атлетик может получить путевку в Лигу Европы было бы преимуществом. Впрочем, это выглядит не логичным, поскольку Жирона является одним из главных претендентов на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Иван Мартин выступает за "красно-белых" с 2022 года. Всего 25-летний испанец сыграл за Жирону в 74 матчах, забив семь голов и отдав семь ассистов. Его действующее соглашение рассчитано до 2026 года.

Напомним, что Жирона сейчас находится на втором месте с 59 очками. Атлетик расположился на пятой строчке с 50 баллами.

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