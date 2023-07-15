Екс-форвард Жирони Таті Кастельянос близький до того, щоб переїхати в Італію.

Аргентинський нападник, який в минулому сезоні виступав разом з Віктором Циганковим за Жирону, потрапив на радар Лаціо. Згідно з інформацією Mundo Deportivo, Таті Кастельянос покине Нью-Йорк і підпише контракт з італійським клубом на п'ять сезонів – до 2028 року.

Іспанці в захваті від Довбика – Жирона придумала хитрий план підписання українського топ-форварда

Римська команда заплатить американському клубу 15 мільйонів євро за футболіста. Фіксована сума, до якої повинні бути додані інші змінні як бонус. 24-річний форвард вирушить до Італії найближчим часом, щоб завершити свій перехід.

В минулому сезоні Таті Кастельянос перебував в оренді в Жироні. За іспанський клуб нападник зіграв у 37 матчах, в яких забив 14 голів.

Слід зазначити, що серед трансферних цілей Лаціо значився форвард СК Дніпро-1 Артем Довбик, однак тепер італійський клуб відмовиться від українця.

Вигнанці Реала й Барселони, чемпіон світу, Рамос, багатій з МЮ і друг для Циганкова – 15 найкращих вільних агентів