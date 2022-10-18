"Это седьмая моя послематчевая пресс-конференция в этом сезоне. Знаете, я уже сюда ходить не хочу. Нет желания приходить и комментировать матч. О чем говорить... Если команда не может забить, не может выиграть. Трудно. Не могу это понять. У меня уже такое ощущение, что здесь два варианта, почему так. Наверное, здесь первый вариант – плохой тренер.

"Юра, прощай" ? Что происходит с Кривбассом

Пора что-то менять в этой жизни. Всю команду не сменишь, может, нужно сменить тренера. Вот такое предложение... Возможно, не заслуживаю. Мне легче было ездить на фронт и помогать там. А здесь... Здесь пока тяжело. Пока не могу понять, с чем это связано. Насчет игры скажу, что мы ничем не уступали. Уступили только тем, что не забили.

В первом тайме у соперника было два момента – один они забили. А вот мы вроде бы владели инициативой, атаковали, но не забили. Во втором тайме снова привезли себе гол. Выбей мяч в аут, а игрок выбивает на угол поля. Идет подача: где находятся два центральных защитника? Непонятно. "Высший" игрок соперника Третьяков забивает мяч головой. Что здесь рассказывать.

Обидно, но надо двигаться дальше, жизнь продолжается. Надо все обсудить с президентом, руководством клуба. В моей практике впервые такая ситуация, что не могу достучаться до игроков и дать необходимый результат. Тем более, уже 7 туров прошло. В таком случае тренер должен брать всю вину на себя. Ответственный за результат я как главный тренер", – цитирует Вернидуба сайт криворожцев .