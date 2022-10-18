Александрия после двух подряд перенесенных матчей наконец-то вышла на поле, принимая Кривбасс в родных стенах. Криворожане подошли к встрече в ужасном турнирном положении – команда шла на предпоследней позиции в турнирной таблице, набрав три очка и забив всего два гола (один с пенальти). При этом ни одной победы в активе подопечных Юрия Вернидуба не было.

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Конечно же, гости были очень настроенными. Это вылилось в голевой момент уже на 3-й минуте, когда Татарков откликнулся на проникающую передачу и ворвался на левый край штрафной. Никита оказался прямо перед Билыком, но пробил прямо в него – Олег успел сократить дистанцию. Еще через четыре минуты игроки Кривбасса таки забили гол.

Правда, в свои ворота. Третьяков открылся на правом фланге и запустил передачу на ход Калитвинцеву, Владислав выполнил подачу на линию вратарской, а Хомченовский в борьбе с Дрышлюком срезал мяч в сетку. 1:0!

В общем, первый тайм получился довольно равным. Скорости оставались невысокими, а моменты возникали после затяжных отрезков без интересных событий. Тем не менее, они были – и Кривбасс действовал острее! Подопечные Юрия Вернидуба создали три хороших возможности сравнять счет до перерыва.

На 13-й минуте Хобленко остался без опеки и замкнул подачу с углового мощным ударом головой. Билык поймал мяч. На 28-й замыкание выполнял Опанасенко, однако мяч пролетел рядом с девяткой. В компенсированное же время прострел Татаркова с правого фланга попал в ближнюю штангу, хотя Билык будто бы и контролировал ситуацию.

Александрия огрызнулась несколькими лонгшотами и прострелом на линию вратарской под удар Дрышлюку – впрочем, Кирилл метров с 10-ти запустил мяч в небо.

В конце концов, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе хозяев. Юрий Гура вряд ли был доволен футболом своих подопечных в первом тайме, поэтому в раздевалке он провел двойную замену. Вместо Демченко и Кожушко на поле вышли Ковалец и Викентий Волошин. Юрий Вернидуб обошелся без перестановок.

Ходы тренерского штаба Александрии принесли необходимый эффект. В первые 30 минут второго тайма "горожане" полностью контролировали ход встречи, ничего не позволяя у собственных ворот. Кривбасс оставался незаметным, а вот хозяева стали проводить опасные эпизоды.

Так, уже через 5 минут после перерыва Волошин падал в штрафной площадке, однако подкат Якимца на пенальти не потянул. На 56-й минуте александрийцы заработали штрафной, однако Стецьков с хорошей позиции пробил в стенку. На 61-й же подопечные Юрия Гуры праздновали второй гол – Калитвинцев выполнил подачу с правого фланга на линию вратарской, а Третьяков спокойно замкнул головой. 2:0!

Это уже была весомая заявка на победу. На 64-й минуте Александрия могла и разгром устроить, но Кривбассу повезло – Калитвинцев со стандарта попал в штангу, а мяч отскочил в спину Сарнавского и вылетел за пределы поля. Казалось, что гости обречены, однако на 75-й минуте они получили прекрасный шанс перевернуть ход встречи – центрбек Дячук получил вторую желтую карточку, оставив хозяев в меньшинстве.

Впрочем, Кривбасс бездарно упустил этот шанс. На 80-й минуте Назар Волошин умудрился получить две желтых карточки за разговоры с арбитром. Всего за несколько секунд. Составы сравнялись, после чего Александрия максимально спокойно довела матч до победы.

2:0 - команда Юрия Гуры набрала 13 очков, поднялась на пятую позицию и расположилась всего в трех очках от второй позиции при двух матчах в запасе. Кривбасс остается на 15-й строчке.

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