Интер разгромил Дженоа и опередил Аталанту, Парма на выезде переиграла Брешию

Дженоа разгромно проиграла Интеру, Брешия дома уступила Парме в рамках 36-го тура Серии А. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол24".

Чемпионат Италии 2019/20, 36-й тур

Брешия – Парма – 1:2

Голы: Дессена, 62 – Дармиан, 59, Кулусевски, 81

Дженоа – Интер – 0:3

Голы: Лукаку, 34, 90+3, Санчес, 83

Наполи – Сассуоло – начало в 22:45

Брешия уже вылетела в низший дивизион, а Парма не имела никаких шансов на попадание в еврокубки, поэтому никакого турнирного значения этот поединок не имел. Первая половина встречи интересных моментов не подарила, только несколько ударов в створ ворот, с которыми без проблем справились голкиперы.

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После перерыва команды обменялись голами. У "крестоносцев" отличился Дармиан на 59-й, а у Брешии – Дессена на 62-й. После этого у гостей состоялось несколько замен и на 81-й, шедевральным ударом в правую девятку, Кулусевски вывел Парму вперед. Благодаря этой победе "крестоносцы" с 46-ю очками закрепились на десятой строчке первенства, а Брешия с 24-ю пунктами осталась на 19-м.

Интер на выезде встречался с Дженоа. На 34-й минуте "нерадзурри" открыли счет. Это Лукаку головой замкнул искусный навес Бираги в штрафную. К концу первого тайма гости превосходили во владении мячом, но ни одного удара в створ ворот больше не нанесли.

После перерыва ситуация на поле не изменилась – Интер в основном катал мяч на половине поля соперника, но до действительно опасных моментов никак не доходило. Первый интересный и сразу голевой момент был на 83-й. Алексис Санчес, в штрафной, замкнул прострел Виктора Мозеса. А в компенсированное время окончательного разгрома "грифонам" нанес тот же Лукаку, записав на свой счет дубль. Финальный свисток зафиксировал разгромную победу "нерадзурри" – 0:3.

Таким образом, Интер обошел Атлаланту на 1 зачетный балл и теперь занимает второе место первенства, а Дженоа не удалось отдалиться от зоны вылета на безопасное расстояние – "грифоны" с 36-ю очками остались на 17-той строчке турнирной таблицы, опережая Лечче, у которых в запасе еще одна игра, всего на 4 пункта.

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