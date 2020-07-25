Парма на виїзді переграла Брешію

Чемпіонат Італії 2019/20, 36-й тур

Брешія – Парма – 1:2

Голи: Дессена, 62 – Дарміан, 59, Кулусевскі, 81

Дженоа – Інтер – початок о 20:30

Наполі – Сассуоло – початок о 22:45

Брешія вже вилетіла у нижчий дивізіон, а Парма не мала ніяких шансів на потрапляння у єврокубки, тому ніякого турнірного значення цей поєдинок не мав. Перша половина зустрічі цікавих моментів не подарувала, лише кілька ударів в площину воріт, з якими без проблем впорались голкіпери.

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По перерві команди обмінялись голами. У "хрестоносців" відзначився Дарміан на 59-й, а в Брешії – Дессена на 62-й. Після цього у гостей відбулось кілька замін і на 81-й, шедевральним ударом у праву дев'ятку, Кулусевскі вивів Парму уперед. Завдяки цій перемозі "хрестоносці" із 46-ма очками закріпились на 10-ій сходинці першості, натомість Брешія із 24-ма пунктами залишилась на 19-му.

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