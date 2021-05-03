В рамках 34-го тура итальянской Серии А Парма на выезде уступила Торино. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Торино, который находится в шаге от зоны вылета, принимал аутсайдера турнирной таблицы Парму. В первой половине встречи хозяева имели несколько моментов, чтобы открыть счет, однако реализовать их никак не удавалось. Команды ушли на перерыв при нулевом счете на табло.

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На 63-й минуте "быки" таки вышли вперед – Ансальди с острого угла левого фланга отдал блестящую передачу на дальнюю штангу, которую в пустые ворота замкнул Войвода. Остальное время матча пармезанцы отчаянно пытались отыграться, однако создать хоть один опасный момент они так и не смогли. Торино празднует минимальную победу.

Стоит отметить, что из-за этого поражения "крестоносцы" потеряли последний шанс на сохранение прописки в Серии А.

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