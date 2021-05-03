5-кратный обладатель "Золотого мяча" проведет следующий сезон в составе Ювентуса. Об этом журналист Клаудио Раймонди рассказал SAPO Desporto.

Спасительный дубль Роналду в видеообзоре матча Удинезе – Ювентус – 1:2

Роналду не подпишет новый контракт со "Старой синьорой" и покинет Пьемонт летом 2022 года в статусе свободного агента. Нападающий не уйдет из Юве в этом году из-за обязательств перед спонсорами. Шансы на возвращение в Реал отсутствуют, а у МЮ нет финансовых возможностей для трансфера Роналду. Как следствие, португалец хочет отработать свой контракт с туринцами, завершить цикл и вернуться в лиссабонский Спортинг.

Напомним, что Криштиану Роналду является воспитанником "львов" и дебютировал на профессиональном уровне именно в составе португальского гранда. В нынешнем сезоне в его активе 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 34 мяча.

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