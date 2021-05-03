В рамках 34-го туру італійської Серії А Парма на виїзді поступилась Торіно. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Торіно, який перебуває за крок від зони вильоту, приймав аутсайдера турнірної таблиці Парму. У першій половині зустрічі господарі мали кілька моментів, щоб відкрити рахунок, однак реалізувати їх ніяк не вдавалось. Команди пішли на перерву за нульового рахунку на табло.

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На 63-й хвилині "бики" таки вийшли уперед – Ансальді з гострого кута лівого флангу віддав блискучу передачу на дальню стійку, яку в порожні ворота замкнув Войвода. Решту матчу пармезанці відчайдушно намагались відігратись, однак створити хоч один небезпечний момент вони так і не змогли. Торіно святкує мінімальну перемогу.

Варто зазначити, що через цю поразку "хрестоносці" втратили останній шанс, на збереження прописки у Серії А.

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