Парма – Сассуоло – 2:1 – видео голов и обзор матча

В 13 туре Серии А Парма оказалась сильнее Сассуоло. Смотрите видео голов и обзор матча Парма – Сассуоло на сайте "Футбол 24".

Италия. Серия А, 13 тур

Парма – Сассуоло – 2:1

Голы: Жервиньо, 6, Алвеш, 25 – Бабакар, 33 (пен)

Парма быстро вышла вперед благодаря голу Жервиньо, а в середине тайма удвоила преимущество, когда Бруну Алвеш затолкал мяч в сетку после подачи с углового. Сассуоло сразу сократил отставание в счете, но спасти матч "нероверди" не сумели.

23 года эпохи Буффона: от дебюта за Парму против Джорджа Веа до трофея вместе с его сыном