Наполи сыграл вничью с Кьево, Эмполи красиво победил Аталанту: 13-й тур Серии А, матчи воскресенья

В матчах 13 тура Серии А Парма удержала свое преимущество над Сассуоло, Наполи и Фиорентина расписали в своих поединках сухие ничьи, а Эмполи в перестрелке с Аталантой одержал победу в компенсированное время.

Чемпионат Италии 2018/19, 13 тур

Парма – Сассуоло – 2:1

Голы: Жервинью, 6, Алвеш, 25 – Бабакар, 33, (пен)

Болонья – Фиорентина – 0:0

Наполи – Кьево – 0:0

Эмполи – Аталанта – 3:2

Голы: Ла Гумина, 42, Масьелло, 77 (автогол), Сильвестре, 90+2 – Фройлер, 33, Хатебур, 40

Нереализованные пенальти: Капуто, 39

Удаление: Иличич, 85

Лацио – Милан – начало матча в 19:00

Дженоа – Сампдория – начало матча в 21:30

Парма минимально одолела Сассуоло. Пармезанцы достаточно быстро повели в счете, Жервиньо отметился уже на 6 минуте. Бруну Алвеш на 25 минуте удвоил преимущество. Бабакар ударом с пенальти отыграл один гол, однако Парма не дала соперника создать опасность у своих ворот.

Наполи вышел против Кьево без Гамшика и вообще собирался взять аутсайдера малой кровью. На 44-й минуте мог забивать Кальехон, однако он запорол выход один на один. Мертенс на 49-й был близок к голу, однако с классной позиции пробил рядом со штангой, а несколько классных ударов Инсинье взял голкипер веронцев. В конце концов, оказалось, что Наполи не может закатить мяч в ворота Кьево – и эту проблему не удалось преодолеть до самого финального свистка, который зафиксировал сенсационную нулевую ничью.

По похожему сценарию проходил поединок между Болоньей и Фиорентиной, но ход игры был значительно ровнее. Лучший шанс отличиться хозяева потеряли на 44-й минуте, когда блестящий удар Сантандера в прекрасном прыжке парировал Лафонт. "Фиалки" же могли выйти вперёд на 77-й минуте, однако Миленкович замкнул подачу во вратарскую ударом головой точно в штангу. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

В матче против Эмполи Аталанта начала очень активно, за что была вознаграждена на 33-й минуте. Фройлер воспользовался отскоком в штрафной и с нескольких метров расстрелял ворота соперника – 1:0. Через шесть минут Эмполи мог отыграться с пенальти, однако Капуто с "точки" пробил в перекладину, а Аталанта раскатала контратаку, в завершении которой Хатебур удвоил преимущество своей команды. Тем не менее, удержать такой классный результат гости не смогли: уже на 42-й минуте Ла Гумина отыграл первый гол, а на 77-й автогол Масьелло установил ничейный. Казалось, что матч так и завершится, однако на 90+2-й минуте Сильвестри забил третий гол Эмполи, который праздновал красивую победу.

Таким образом, Наполи набрал 29 очков, оставаясь на втором месте и отставая от Юве на восемь зачётных баллов. Парма набрала 20 и поднялась в зону Лиги Европы, а Сассуоло, имея на одно очко меньше, идет восьмым. Аталанта и Фиорентина находятся прямо за ним, имея по 18 очков. Эмполи набрал 12 и покинул зону вылета, Болонья имеет 11 и идёт ниже, а Кьево набрал первое очко в чемпионате.