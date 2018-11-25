Парма – Сассуоло – 2:1 – відео голів та огляд матчу

В 13 турі Серії А Парма виявилася сильнішою за Сассуоло. Дивіться відео голів та огляд матчу Парма – Сассуоло на сайті "Футбол 24".

Італія. Серія А, 13 тур

Парма – Сассуоло – 2:1

Голи: Жервінью, 6, Алвеш, 25 – Бабакар, 33 (пен)

Парма швидко вийшла вперед завдяки голу Жервінью, а в середині тайму подвоїла перевагу, коли Бруну Алвеш заштовхав м'яч у сітку після подачі з кутового. Сассуоло відразу скоротив відставання в рахунку, але врятувати матч "нероверді" не зуміли.

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