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23 года эпохи Буффона: от дебюта за Парму против Джорджа Веа до трофея вместе с его сыном

12:25 111 Читати українською
23 года эпохи Буффона: от дебюта за Парму против Джорджа Веа до трофея вместе с его сыном
Джанлуиджи Буффон / фото: Твиттер Буффона

Знаменитый голкипер Джанлуиджи Буффон завоевал свой первый трофей в составе ПСЖ. Многие болельщики в этом увидели определенный символизм.

Летом 2018 года Джанлуиджи Буффон впервые в карьере решился покинуть Серию А и подписал контракт с ПСЖ. Вчера в составе парижского клуба голкипер выиграл первый трофей во Франции – в матче за Суперкубок Франции ПСЖ легко уничтожил Монако.

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Один из голов на счету 18-летнего Тимоти Веа – сына легендарного нападающего Джорджа Веа, который сейчас занимает пост президента Либерии. Интересно, что почти 23 года назад – 19 ноября 1995-го тогда еще 17-летний Буффон впервые вышел на поле в стартовом составе матча чемпионата Италии против... Милана с Джорджем Веа в составе. На тот момент до рождения Тимоти Веа оставалось еще практически 5 лет.

Тот поединок завершился со счетом 0:0. Уже в следующем сезоне юный Буффон стал основным голкипером Пармы, а через несколько лет – самым дорогим вратарем в мире. В Ювентусе итальянец стал многократным чемпионом Италии, чемпионом мира в составе сборной Италии и настоящей легендой мирового футбола.

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Действительно красивая история. Не исключено, что в составе ПСЖ легендарный Буффон отметит свой 42-й День рождения, ведь контракт голкипера подписан по схеме "1+1", а сам голкипер пока не собирается завершать карьеру.

Суперкубок Франции

Пари Сен-Жермен - Монако: Суббота 04 августа 2018

Пари Сен-Жермен
Матч окончен
4 : 0
Монако
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