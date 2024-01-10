В эти минуты проходит матч 1/4 финала Кубка Италии между Лацио и Ромой. Поскольку в составе итальянского правительства есть много болельщиков обеих столичных команд, было принято решение приостановить работу палаты и сената – именно в этот момент должно было обсуждаться продление поставок вооружения для Украины на весь 2024 год.

В Италии хотят снизить количество команд в дивизионах – гранды и маленькие команды разделились во мнении

Как информирует портал derbyderbyderby.it, дебаты в парламенте возобновляться с финальным свистком римского дерби. По окончании матча министр обороны Италии Гвидо Крозетто возьмёт слово, после чего будет проведено голосование по ключевому для Украины вопросу.

Рома расписала ничью с Аталантой, не сумев подняться в зону еврокубков