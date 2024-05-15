В матче Астон Виллы с Ливерпулем (3:3) Дзаньоло получил серьёзную травму – медики диагностировали вингеру микроперелом стопы. Как информирует Gazzetta dello Sport, Николо понадобится месяц на восстановление. Таким образом, вингер пропустит уже второй подряд чемпионат Европы.

Фейл чемпиона мира в матче с 6 голами в видеообзоре игры Астон Вилла – Ливерпуль – 3:3

В течение 2020 года Николо дважды порвал крестообразные связки на двух разных коленях. По этой причине он не сыграл на Евро-2020, которое было перенесено на лето 2021 года.

В среду, 15 мая, главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти заявил, что определился с заявкой "Скуадры адзурры" на Евро-2024 "на 70-80%".

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