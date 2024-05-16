Руководство Ювентуса всерьёз раздумывает над тем, стоит ли ему немедленно увольнять главного тренера Массимилиано Аллегри. Об этом информирует Sky Sport Italia. Во вчерашнем финале Кубка Италии с Аталантой туринская команда добыла лишь четвёртую победу за три последних месяца (1:0), а сам тренер был удалён в конце встречи из-за бурных претензий в адрес судейской бригады.

Сарри объявил дату завершения тренерской карьеры

После матча Аллегри поругался со спортивным директором "Старой синьоры" Кристиано Джунтоли и продемонстрировал в его адрес неприличный жест. Согласно BianconeraNews, в течение последнего часа в офис Ювентуса был вызван наставник Примаверы "бьянконери" Паоло Монтеро. Ожидается, что он возглавит команду в двух последних матчах чемпионата – с Болоньей и Монцей.

Ювентус обыграл Аталанту в финале Кубка Италии – Копмейнерсу не удалось сдержать обещание