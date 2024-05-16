Ювентус сегодня уволит Аллегри
Руководство Ювентуса уволит Массимилиано Аллегри на следующий день после выигрыша Кубка Италии.
Руководство Ювентуса всерьёз раздумывает над тем, стоит ли ему немедленно увольнять главного тренера Массимилиано Аллегри. Об этом информирует Sky Sport Italia. Во вчерашнем финале Кубка Италии с Аталантой туринская команда добыла лишь четвёртую победу за три последних месяца (1:0), а сам тренер был удалён в конце встречи из-за бурных претензий в адрес судейской бригады.
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После матча Аллегри поругался со спортивным директором "Старой синьоры" Кристиано Джунтоли и продемонстрировал в его адрес неприличный жест. Согласно BianconeraNews, в течение последнего часа в офис Ювентуса был вызван наставник Примаверы "бьянконери" Паоло Монтеро. Ожидается, что он возглавит команду в двух последних матчах чемпионата – с Болоньей и Монцей.
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