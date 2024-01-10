У ці хвилини триває матч 1/4 фіналу Кубка Італії між Лаціо і Ромою. Оскільки у складі італійського уряду є багато вболівальників обох столичних команд, було ухвалено рішення призупинити роботу палати і сенату – саме в цей момент мало обговорюватися продовження постачання озброєння для України на весь 2024 рік.

В Італії хочуть знизити кількість команд у дивізіонах – гранди і маленькі команди розділилися в думці

Як інформує портал derbyderbyderby.it, дебати в парламенті відновлюватимуться з фінальним свистком римського дербі. Після закінчення матчу міністр оборони Італії Гвідо Крозетто візьме слово, після чого буде проведено голосування з ключового для України питання.

Рома розписала нічию з Аталантою, не зумівши піднятись у зону єврокубків