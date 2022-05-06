Сборная Украины среди игроков с пороками опорно-двигательного аппарата продолжает уверенное шествие на проходящем в Испании ЧМ-2022.

Чемпионат мира-2022 среди паралимпийских сборных, 3-й тур

Украина – Аргентина – 5:1

Голы: Романчук, 21, Доненко, 30 (пен), 57, 60, Лень, 60+2 – Фернандес, 5

После уверенных побед над Испанией (5:0) и Северной Ирландией (7:0) подопечные Сергея Овчаренко и Тараса Дутко противостояли Аргентине. Уже на 5-й минуте украинцы пропустили первый гол на турнире, но ответили сразу 5-ю точными ударами.

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5:1 и 17:1 в трех матчах – Украина набрала 9 очков и выиграла группу D. Вторыми финишировали аргентинцы, третьими – испанцы. В четвертьфинале 9 мая наша команда встретится со второй командой группы В, сообщает официальный сайт УАФ.

Заметим, что сборная Украины среди игроков с пороками опорно-двигательного аппарата добывала медали на 11-ти последних Мундиалях. "Сине-желтые" 5 раз становились чемпионами мира (2001, 2003, 2009, 2013, 2017).

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