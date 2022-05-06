Збірна України серед гравців із вадами опорно-рухового апарату продовжує впевнену ходу на ЧС-2022, що проходить у Іспанії.

Чемпіонат світу-2022 серед паралімпійських збірних, 3-й тур

Україна – Аргентина – 5:1

Голи: Романчук, 21, Доненко, 30 (пен), 57, 60, Лень, 60+2 – Фернандес, 5

Після впевнених перемог над Іспанією (5:0) і Північною Ірландією (7:0) підопічні Сергія Овчаренка і Тараса Дутка протистояли Аргентині. Вже на 5-й хвилині українці пропустили перший гол на турнірі, але відповіли одразу 5-ма влучними ударами.

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5:1 і 17:1 у трьох матчах – Україна набрала 9 очок і виграла групу D. Другими фінішували аргентинці, третіми – іспанці. У чвертьфіналі, який відбудеться 9 травня, наша команда зустрінеться з другою командою групи В, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Зауважимо, що збірна України серед гравців із вадами опорно-рухового апарату здобувала медалі на 11-ти останніх Мундіалях. "Синьо-жовті" 5 разів ставали чемпіонами світу (2001, 2003, 2009, 2013, 2017).

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