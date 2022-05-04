Паралимпийская сборная Украины продолжает громить соперников на чемпионате мира среди игроков с пороками опорно-двигательного аппарата. В этот раз пострадала Северная Ирландия.

Паралимпийский ЧМ-2022, 2-й тур

Северная Ирландия – Украина – 0:7

Голы: Романчук, 12, 43, Доненко, 14, 22, 47, Лень, 17, Шкварло, 60+6

Украина продолжила крушить соперников на чемпионате мира (в первом туре победа над Испанией 5:0), отгрузив 7 голов в ворота Северной Ирландии. Доненко ушел с поля с хет-триком, Романчук оформил дубль, а еще по голу записали в свой актив Лень и Шкварло.

Сборная Украины разгромила Испанию в матче-открытии паралимпийского чемпионата мира

Добавим, что 6 мая Украину предстоит сыграть с Аргентиной. "Сине-желтые" возглавляют группу D (Аргентина и Испания еще не сыграли свой поединок). Уже 9 мая состоятся четвертьфиналы, 1/2 финала запланирована на 12 мая, а решающий матч – на 15-е.

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