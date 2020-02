Парагвайский голкипер вбежал с мячом в ворота, представив себя Нойером – блупер года

24-летний голкипер изрядно порадовал зрителей в матче против Гуарене. Получив передачу от партнера, Диас начал обыгрывать форварда гостей и забег с мячом в собственные же ворота. Так был открыт счет уже на 15-й минуте.

Нойер пропустил позорный гол в матче против Падерборна: видео эпичного курьеза

К счастью для горе-вратаря, Хенераль Диас сумел восстановить паритет, сведя поединок к итоговой ничьей (1:1).

Интересно, что в социальных сетях Диаса массово называют блупером (дубль, который не попал к фильму с забавными ошибками – прим.ред). Его фейл стал топ-трендом в Твиттере.

Remember the name! Gustavo Manuel Serdán Colmán did this in the Paraguayan Primera Division today. https://t.co/nYRsKLSCSC