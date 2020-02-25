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Парагвайский голкипер вбежал с мячом в ворота, представив себя Нойером – блупер года

17:36 15 Читати українською
Парагвайский голкипер вбежал с мячом в ворота, представив себя Нойером – блупер года
Автогол года из Парагвая

Густаво Сердан, вратарь клуба Хенераль Диас, стал хитом соцсетей из-за курьезного автогола в высшем дивизионе Парагвая.

24-летний голкипер изрядно порадовал зрителей в матче против Гуарене. Получив передачу от партнера, Диас начал обыгрывать форварда гостей и забег с мячом в собственные же ворота. Так был открыт счет уже на 15-й минуте.

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К счастью для горе-вратаря, Хенераль Диас сумел восстановить паритет, сведя поединок к итоговой ничьей (1:1).

Интересно, что в социальных сетях Диаса массово называют блупером (дубль, который не попал к фильму с забавными ошибками – прим.ред). Его фейл стал топ-трендом в Твиттере.

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