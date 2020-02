Парагвайський голкіпер забіг з м'ячем у ворота, уявивши себе Нойєром – фейл року

24-річний голкіпер неабияк потішив глядачів у матчі проти Гуарене. Отримавши передачу від партнера, Діас почав обігрувати форварда гостей і забіг з м'ячем у власні ж ворота. Так було відкрито рахунок вже на 15-й хвилині.

На щастя для горе-воротаря, Хенераль Діас зумів відновити паритет, звівши поєдинок до підсумкової нічиєї (1:1).

Цікаво, що у соціальних мережах Діаса масово називають блупером (дубль, який не потрапив до фільму з кумедними помилками акторів, – прим.ред). Його фейл став топ-трендом у Твіттері.

Remember the name! Gustavo Manuel Serdán Colmán did this in the Paraguayan Primera Division today. https://t.co/nYRsKLSCSC