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Парагвайський голкіпер забіг з м'ячем у ворота, уявивши себе Нойєром – фейл року

17:32 367 Читать на русском
Парагвайський голкіпер забіг з м'ячем у ворота, уявивши себе Нойєром – фейл року
Автогол року з Парагваю

Густаво Сердан, воротар клубу Хенераль Діас, став хітом соцмереж через курйозний автогол у найвищому дивізіоні Парагваю.

24-річний голкіпер неабияк потішив глядачів у матчі проти Гуарене. Отримавши передачу від партнера, Діас почав обігрувати форварда гостей і забіг з м'ячем у власні ж ворота. Так було відкрито рахунок вже на 15-й хвилині.

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На щастя для горе-воротаря, Хенераль Діас зумів відновити паритет, звівши поєдинок до підсумкової нічиєї (1:1).

Цікаво, що у соціальних мережах Діаса масово називають блупером (дубль, який не потрапив до фільму з кумедними помилками акторів, – прим.ред). Його фейл став топ-трендом у Твіттері.

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