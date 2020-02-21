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Нойер пропустил позорный гол в матче против Падерборна: видео эпичного курьеза

22:39 130 Читати українською
Нойер пропустил позорный гол в матче против Падерборна: видео эпичного курьеза
Мануель Нойер / DPA

Голкипер Баварии Мануэль Нойер совершил эпичную ошибку в матче 23-го тура Бундеслиги против Падерборна.

25’ Серж Гнабри
70’ Роберт Левандовски
88’ Роберт Левандовски
 
Деннис Србены 44’
Свен Міхель 75’
25’ Серж Гнабри
44’ Деннис Србены
70’ Роберт Левандовски
75’ Свен Міхель
88’ Роберт Левандовски

В конце первого тайма Падерборн организовал едва ли не единственную свою атаку, которая завершилась эпичным голом.

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После заброса на Србены правым флангом Нойер решил в привычной для себя манере выйти из ворот и сыграть на опережение. Игрок Падерборна опередил голкипера, оттеснил его корпусом, посадил на пятую точку Алабу и издевательски закатил мяч в ворота Баварии.

Добавим, что на момент перерыва Падерборн удерживает ничейный счет (1:1) несмотря на огромное преимущество Баварии.

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Бавария Бавария Германия Бавария - Падерборн Видеоновости Мануэль Нойер Мануэль Нойер футбольные курьёзы
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