Нойер пропустил позорный гол в матче против Падерборна: видео эпичного курьеза

Голкипер Баварии Мануэль Нойер совершил эпичную ошибку в матче 23-го тура Бундеслиги против Падерборна.

В конце первого тайма Падерборн организовал едва ли не единственную свою атаку, которая завершилась эпичным голом.

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После заброса на Србены правым флангом Нойер решил в привычной для себя манере выйти из ворот и сыграть на опережение. Игрок Падерборна опередил голкипера, оттеснил его корпусом, посадил на пятую точку Алабу и издевательски закатил мяч в ворота Баварии.

Добавим, что на момент перерыва Падерборн удерживает ничейный счет (1:1) несмотря на огромное преимущество Баварии.

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