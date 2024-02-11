Дженоа проиграла Аталанте (1:4) в рамках 24-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Очень сумбурный и чрезвычайно эмоциональный матч. Первые три гола были очень красивыми: де Кетеларе и Малиновский забили с игры, а Копмейнерс – со штрафного. Два мяча бергамасков в компенсированное время стали следствием того, что "грифоны" большими силами пошли в атаку спасать ничью.

Аталанта разгромила Дженоа: Малиновский забил красоту и привез гол, де Кетеларе шедевром заставляет Милан кусать локти

Аталанта одержала четвертую победу подряд в рамках Серии А и закрепилась на четвертом месте турнирной таблицы. В активе Дженоа осталось 29 очков, команда Малиновского расположилась на 12-й строчке.