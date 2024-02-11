Парад великолепных голов в видеообзоре матча Дженоа - Аталанта - 1:4
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Дженоа - Аталанта - 1:4 - видео голов и обзор матча - ИТАЛПРЕСС
Дженоа проиграла Аталанте (1:4) в рамках 24-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Тён Копмейнерс 55’
Давиде Дзаппакоста 90+10’
Эль-Билаль Туре 90+14’
55’ Тён Копмейнерс
90+10’ Давиде Дзаппакоста
90+14’ Эль-Билаль Туре
Очень сумбурный и чрезвычайно эмоциональный матч. Первые три гола были очень красивыми: де Кетеларе и Малиновский забили с игры, а Копмейнерс – со штрафного. Два мяча бергамасков в компенсированное время стали следствием того, что "грифоны" большими силами пошли в атаку спасать ничью.
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Аталанта одержала четвертую победу подряд в рамках Серии А и закрепилась на четвертом месте турнирной таблицы. В активе Дженоа осталось 29 очков, команда Малиновского расположилась на 12-й строчке.
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